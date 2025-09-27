Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Autismuszentrum Vogtland: Auseinandersetzung mit dem Landratsamt um gekündigte Verträge spitzt sich zu

Das Landratsamt zahlt für 19 autistische Kinder im Vogtlandkreis Schulbegleiter.
Das Landratsamt zahlt für 19 autistische Kinder im Vogtlandkreis Schulbegleiter. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Autismuszentrum Vogtland: Auseinandersetzung mit dem Landratsamt um gekündigte Verträge spitzt sich zu
Von Uwe Selbmann
Die Kreisbehörde hat Verträge mit dem Autismuszentrum Vogtland gekündigt. Betroffene Eltern wissen nicht, wie es weitergeht. Sie nutzten deshalb die Einwohnerfragestunde im Kreistag. Dort war erstmals etwas zu Gründen der Kündigung zu hören.

Die Auseinandersetzung zwischen dem Autismuszentrum Vogtland und dem Landratsamt spitzt sich zu. Es geht um gekündigte Verträge zur Schulbegleitung autistischer Kinder, familienunterstützenden Dienst sowie weitere Assistenzleistungen in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro. Die Kündigung erfolgte im Mai zum Jahresende.
