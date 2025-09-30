Auto kommt in Kottengrün von der Straße ab

Auerbach
Am Morgen hat es in dem Ortsteil von Werda einen Verkehrsunfall gegeben. Was bislang bekannt ist.
Einen Rettungseinsatz hat es am Morgen in Kottengrün gegeben. Dort war gegen 5.30 Uhr ein Auto von der Straße abgekommen. Der Verkehrsunfall hatte sich im Bereich Oelsnitzer Straße/Siedlungsstraße ereignet. Neben Polizei sind Rettungswagen, Notarzt und Feuerwehr im Einsatz gewesen. Das Fahrzeug kam auf einer nebenstehenden Wiese zum Stehen....
