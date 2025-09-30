Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Morgen gab es einen Verkehrsunfall in Kottengrün.
Am Morgen gab es einen Verkehrsunfall in Kottengrün. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Am Morgen gab es einen Verkehrsunfall in Kottengrün.
Am Morgen gab es einen Verkehrsunfall in Kottengrün. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Auerbach
Auto kommt in Kottengrün von der Straße ab
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Morgen hat es in dem Ortsteil von Werda einen Verkehrsunfall gegeben. Was bislang bekannt ist.

Einen Rettungseinsatz hat es am Morgen in Kottengrün gegeben. Dort war gegen 5.30 Uhr ein Auto von der Straße abgekommen. Der Verkehrsunfall hatte sich im Bereich Oelsnitzer Straße/Siedlungsstraße ereignet. Neben Polizei sind Rettungswagen, Notarzt und Feuerwehr im Einsatz gewesen. Das Fahrzeug kam auf einer nebenstehenden Wiese zum Stehen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
25.09.2025
1 min.
Unfall in Schwarzenberg: Jugendlicher fährt unter Alkoholeinfluss
Beim Unfall in Schwarzenberg krachte das Auto gegen eine Hauswand.
Am Mittwochabend kam es in Schwarzenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.
Niko Mutschmann
28.09.2025
1 min.
Unfall am Sonntagmorgen in Meerane: Motorradfahrer schwer verletzt
Bei einem Unfall in Meerane hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt.
Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Unfallstelle befindet sich in der Nähe der Freizeitanlage am Bahnhof. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
Mehr Artikel