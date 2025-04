Auto kracht bei Beerheide gegen die Leitplanke

Bei dem Unfall blieb hoher Schaden zurück.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 2. April, in dem Auerbacher Ortsteil Beerheide ist ein vergleichsweise hoher Schaden entstanden. Das hat die Polizei berichtet. Ein 19-jähriger Mann war gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße 7826 unterwegs. Er steuerte einen Personenwagen der Marke Hyundai. Der Mann fuhr in Richtung Hohengrün. Schließlich...