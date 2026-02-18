B 169 im Vogtland teils gesperrt: Laster rutscht in S-Kurve in den Seitengraben - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Glätteunfall ereignete sich am Mittwochvormittag zwischen Falkenstein und Trieb. Ein Lkw kam von der B 169 ab. Was bisher bekannt ist.

Einsatz für die Feuerwehren Falkenstein und Oberlauterbach am Mittwochvormittag: Ein Lkw mit Stuttgarter Kennzeichen kam vermutlich wegen Glätte von der Fahrbahn ab. Laut Polizei fuhr der Mann gegen einen Baum, landete im Seitengraben. Das Fahrzeug befand sich gerade in der dortigen S-Kurve, als es nach links abkam.