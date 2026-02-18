MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • B 169 im Vogtland teils gesperrt: Laster rutscht in S-Kurve in den Seitengraben - Rettungshubschrauber im Einsatz

Landung auf veschneitem Feld: Der Rettungshubschrauber kam am Mittwoch dem in den Graben gerutschten Lkw-Fahrer zu Hilfe, der laut Polizei zum Glück nur leichter verletzt wurde.
Landung auf veschneitem Feld: Der Rettungshubschrauber kam am Mittwoch dem in den Graben gerutschten Lkw-Fahrer zu Hilfe, der laut Polizei zum Glück nur leichter verletzt wurde. Bild: David Rötzschke
Landung auf veschneitem Feld: Der Rettungshubschrauber kam am Mittwoch dem in den Graben gerutschten Lkw-Fahrer zu Hilfe, der laut Polizei zum Glück nur leichter verletzt wurde.
Landung auf veschneitem Feld: Der Rettungshubschrauber kam am Mittwoch dem in den Graben gerutschten Lkw-Fahrer zu Hilfe, der laut Polizei zum Glück nur leichter verletzt wurde. Bild: David Rötzschke
Auerbach
B 169 im Vogtland teils gesperrt: Laster rutscht in S-Kurve in den Seitengraben - Rettungshubschrauber im Einsatz
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Glätteunfall ereignete sich am Mittwochvormittag zwischen Falkenstein und Trieb. Ein Lkw kam von der B 169 ab. Was bisher bekannt ist.

Einsatz für die Feuerwehren Falkenstein und Oberlauterbach am Mittwochvormittag: Ein Lkw mit Stuttgarter Kennzeichen kam vermutlich wegen Glätte von der Fahrbahn ab. Laut Polizei fuhr der Mann gegen einen Baum, landete im Seitengraben. Das Fahrzeug befand sich gerade in der dortigen S-Kurve, als es nach links abkam. Die Fahrbahn habe man auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.02.2026
4 min.
Schnee auf Gehwegen im Vogtland macht Ärger: Bürger fordern bessere Räumung – wer dafür in der Pflicht ist
So vorbildlich sind nicht alle: In Falkenstein gibt es Unzufriedenheit über schlecht oder nicht geräumte Gehwege beim Schneefall der letzten Wochen.
In Falkenstein gibt es Unmut über nicht geräumte Fußwege vor Wohnhäusern. Im Rathaus ist die Thematik bekannt. Wie man auf die Kritik reagiert, was Pflichten von Eigentümern sind und was bei Verstoß droht.
Florian Wunderlich
12:01 Uhr
3 min.
Nach dem Aus der Gastrofabrik in Plauen: In diesem Lokal steht eine Neueröffnung an
Das frühere australische Restaurant „Uluru“ am Dittrichplatz wird derzeit entkernt und umgebaut.
Für einige der von der Firmeninsolvenz betroffenen Objekte gibt es Hoffnung. Nachdem bereits das Bowlingcenter am Klostermarkt neu startete, soll es jetzt auch an anderer Stelle weitergehen.
Sabine Schott
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
28.12.2025
2 min.
Traditioneller Markt im Vogtland fasziniert mit Handwerkskunst
Er ist Tradition: Der Markt zwischen den Jahren zog am Sonntag zahlreiche Besucher nach Trieb. Vor allem die Handwerkskunst sorgt für Staunen.
David Rötzschke
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
12:00 Uhr
3 min.
Urlaubsregion: Markneukirchen erhöht Gästetaxe
Zu touristischen Angeboten zählt das Skigebiet Kegelberg Erlbach, hier unter Flutlicht.
Der tägliche Obolus für Erwachsene und Kinder wird angehoben. Das hat einen große Mehrheit des Stadtrates entschieden. Welche Gründe dafür ins Feld geführt werden.
Ronny Hager
Mehr Artikel