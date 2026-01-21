Bäckerei aus dem Vogtland verlässt Edeka-Märkte: Was sind die Gründe dafür?

Zwei Edeka-Filialen im Göltzschtal haben seit dieser Woche den regionalen Bäcker gewechselt. Der langjährige Lieferant ist traurig, und der Edeka-Kaufmann spricht Klartext.

Das kommt für viele überraschend: In sozialen Netzwerken kündigt Marcel Weidenmüller das Ende einer zwei Jahrzehnte andauernden Ära an. Die Falkensteiner Konditorei und Bäckerei Weidenmüller wird ihre Backwaren künftig nicht mehr in den Edeka-Märkten im oberen Göltzschtal anbieten, schrieb Weidenmüller auf Facebook. „Wir müssen den...