Regionale Nachrichten und News
Der Eingangsbereich der „Müller“-Drogerie in Auerbach wird umgebaut.
Der Eingangsbereich der „Müller“-Drogerie in Auerbach wird umgebaut.
Auerbach
Baulärm bei Handelskette „Müller“ in Auerbach: Was wird da gebaut?
Von Florian Wunderlich
Teile des Eingangsbereichs der „Müller“-Filiale in Auerbach sind abgesperrt. Neugierige Blicke von Passanten und Kunden richten sich auf die Bauarbeiten. Was steckt dahinter?

Passanten in der Auerbacher Innenstadt wird es sicherlich nicht entgangen sein: Seit vergangener Woche sind Teile des Eingangsbereiches der Drogeriekette „Müller“ in der Nicolaistraße abgesperrt. Barken und Abdeckfolien sowie zeitweise Baulärm ziehen viele neugierige Blicke auf die Filiale in der Innenstadt. Was wird dort gemacht?
