Behinderungen für Kraftfahrer

Auerbach.

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es ab kommendem Montag bis zum 19. Mai auf mehreren Straßen in Auerbach an einzelnen Tagen tagsüber zu Vollsperrungen. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung werden Winterschäden mit Hilfe von Asphalt ausgebessert. Betroffen sind der Dresselsgrüner Weg bei der Kreuzung Straße der Freundschaft, die Bergstraße in Rebesgrün in Höhe Hausnummer 18 und 19 sowie in Schnarrtanne die Alte Schönheider Straße bei den Hausnummern 19, 24 und der Ringweg bei der Kreuzung Alte Schönheider Straße. Die Sperrungen beginnen an den betreffenden Tagen jeweils um 8 Uhr. Wegen dem Asphalteinbau für die neue Geh- und Radwegbrücke zwischen Richardshöhe und Reumtengrün ist die Straße am Dienstag und Mittwoch, jeweils von 7.45 Uhr bis 16 Uhr, voll gesperrt. Von Dienstag bis zum 16. Juni wird die Fahrbahn am Schulweg in Schnarrtanne bei der Schönheider Straße 206 wegen einem aufgestellten Gerüst eingeengt. (lh)