Beim gemeinsamen Geigenbau hat es gefunkt

Er aus Schleswig-Holstein, sie aus Dresden. In Klingenthal lernten sie gemeinsam das Geigenbauerhandwerk, in Markneukirchen absolvierten sie danach den Meisterkurs. Und zwischendrin schoss Amor Pfeile ab.

Markneukirchen. Wie viele Instrumentenbauer seit Gründung der Geigenmacherinnung im Jahre 1677 durch Exulanten aus Graslitz ihren Meisterbrief in Markneukirchen ablegten, lässt sich schwer nachvollziehen. Jetzt kamen jedenfalls neun neue Namen hinzu. Allesamt Teilnehmer am 15. Meisterkurs, die in der Musikhalle nicht nur Prüfungsergebnisse erfuhren, sondern ihre gebauten Instrumente auch erstmals öffentlich selbst oder durch Freunde zum Klingen brachten. Unter ihnen war mit Benjamin und Melanie Hampel ein besonderes Paar.

Er kam 2015 als "Lange" aus Schleswig-Holstein nach Klingenthal an die Berufsfachschule Musikinstrumentenbau und nahm eine Ausbildung als Geigenbauer auf. Wie auch Melanie Hampel aus Dresden. Während der Lehre lernten sie sich kennen und wehrten sich nicht, als Amor seine Pfeile abschoss. Im August letzten Jahres gaben sie sich während des Meisterstudiums in Markneukirchen an der Merzvilla das Ja-Wort - ein Ereignis, das dort Seltenheitswert besitzt. Ein Ja-Wort gibt das Nun-Hampel-Ehepaar dem Vogtland nach der Ausbildung aber nicht: "Obwohl es uns hier sehr gut gefallen hat, bleiben wir nicht in Markneukirchen. Uns fehlen die Freundeskreise von zu Hause. Unser Traum ist eine eigene gemeinsame Werkstatt. Wo wir sie einrichten, wissen wir aber noch nicht."

Eine eigene Werkstatt - davon träumt Christian Baer nicht. Der 30-Jährige stammt aus Sträßel und lebt derzeit in Plauen. Auch er spielte sein Meisterstück an - ein Bariton. Warum er unbedingt Metallinstrumentenbauer werden wollte? "In der Familie habe ich in dieser Beziehung kein Vorbild. Aber ich habe fünf Jahre an der Musikschule Markneukirchen Trompete gelernt und spiele jetzt auch schon eine ganze Weile im Stadtorchester. Ich wollte unbedingt wissen, wie Metallblasinstrumente gebaut werden und meinen Meister machen. In der Werkstatt für Metallblasinstrumente Jürgen Voigt habe ich gelernt. Mir gefällt es dort so gut, dass ich in der Firma bleiben möchte." Geschäftsführerin Kerstin Voigt ist froh, so einen starken Nachwuchs behalten zu können. Ein ähnlicher Werdegang trifft auch auf Dorothee Katharina Braun zu - sie hat als Meisterinstrument eine Kontrabassposaune gebaut: Obwohl sie aus Hessen stammt, hat sie den Musikwinkel schätzen gelernt und bleibt deshalb der Firma Voigt treu. Vogtländische Wurzeln wie Christian Baer hat auch Ferdinand Seidl - in der Markneukircher Geigenbaumeisterwerkstatt seines Vaters Ekkards Seidl. Er leitet mittlerweile dessen Außenstelle in Fürth.

Bei der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse und dem Anspielen der Instrumente wurde mehrfach mit Stolz auf die Traditionen im Musikwinkel verwiesen: Hier arbeiten nicht nur Meister, hier werden auch Meister ausgebildet. Zwar liegt die Meisterprüfung von Kerstin Voigt, Stephan Schmidt, Holger Krupke und Klaus Wunderlich schon lange zurück, trotzdem war der Tag für sie ebenfalls ein besonderer: Sie erhielten vom Präsidenten der Handwerkskammer Chemnitz, Frank Wagner, den Silbernen Meisterbrief.