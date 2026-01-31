Bekannt aus „Ein Fall für Escher“: MDR-Moderator plant Ratgeber-Auftritt im Vogtland

Auerbach
Mit seiner Ratgebersendung im MDR hat sich Peter Escher einen Namen gemacht. Heute ist der Journalist auf den Bühnen unterwegs und will dieses Jahr auch in Auerbach auftreten.
Der bekannte MDR-Moderator Peter Escher hat das Fernsehstudio gegen die Bühne getauscht. Nun war Escher in Auerbach zu Besuch, um einen seiner nächsten Auftritte zu planen, wie die Stadt in den sozialen Netzwerken mitteilte. „Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Sachsen und der AOK möchte ich eine öffentliche Veranstaltung unter dem Motto...
