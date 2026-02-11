Brand in Auerbach: Was passiert ist

Mehr als 50 Feuerwehrleute sind Mittwochnachmittag zu einem Brand in die Nicolaistraße ausgerückt. Was die Ursache für die Flammen war.

Sämtliche Auerbacher Feuerwehren sind am Mittwoch gegen 15 Uhr zu einem Brand an die Nicolaistraße in Auerbach gerufen worden. Ursache war ein Feuer, das im Obergeschoss eines Wohnhauses ausgebrochen war. Nach bisherigen Erkenntnissen sollte in der Küche etwas frittiert werden. Dies ging offenbar schief. Die Brandbekämpfer hatten die Flammen...