Brand in Auerbacher Tiefgarage – Polizei hat nun überraschende Erkenntnisse

Am Dienstagnachmittag rückten Feuerwehrleute zur Auerbacher Nicolaipassage aus. Zum Löschen mussten sie nach unten laufen.

Zur Ursache für den Brand in der Auerbacher Nicolaipassage am Dienstagnachmittag hat die Polizei nun neue Erkenntnisse. Obwohl noch am Tag des Brandes ein Vorsatz ausgeschlossen worden war, würden die Ermittler inzwischen von Brandstiftung ausgehen. Das sagte Polizeisprecher Sebastian Schmidt am Mittwochmorgen auf Nachfrage der „Freien...