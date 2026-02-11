MENÜ
  • Brand inmitten der Auerbacher City: Was passiert ist - Einsatzleiter Nico Voigtländer zu dem Großeinsatz

Über 60 Feuerwehrleute wurden zu einem Brand in Auerbach gerufen. Bild: Linda Meichsner/daropix
Über 60 Feuerwehrleute wurden zu einem Brand in Auerbach gerufen. Bild: Linda Meichsner/daropix
Update
Auerbach
Brand inmitten der Auerbacher City: Was passiert ist - Einsatzleiter Nico Voigtländer zu dem Großeinsatz
Redakteur
Von Gunter Niehus
Mehr als 60 Feuerwehrleute sind Mittwochnachmittag zu einem Brand in die Nicolaistraße ausgerückt. Was die Ursache für die Flammen war.

Sämtliche Auerbacher Feuerwehren sind am Mittwoch gegen 15 Uhr zu einem Brand an die Nicolaistraße 24 in Auerbach gerufen worden. Dort war ein Feuer in der Küche einer Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen. Ursache sei laut Einsatzleiter Nico Voigtländer heißes Fett gewesen. Seinen Erkenntnissen nach sollte in einem Topf etwas frittiert...
Erschienen am: 11.02.2026 | 16:30 Uhr
