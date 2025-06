Bürgermeisterwahl in Bergen – Was man dazu wissen muss

Am 15. Juni wird in Bergen ein Nachfolger für den scheidenden Bürgermeister Günter Ackermann gewählt. Bei zwei Kandidaten wird ja zwansgläufig einer gewinnen. Und wenn doch nicht?

Wahrscheinlich geht es am 15. Juni schnell. Insgesamt 785 Wahlberechtigte sind an diesem Tag zur Bürgermeisterwahl in Bergen aufgerufen. Dies ist eine überschaubare Zahl. 120 Briefwahlstimmen sind – Stand Donnerstagvormittag – bereits eingegangen. Auf dem Stimmzettel stehen nur zwei Namen, und es gibt nur ein Wahllokal – jenes im...