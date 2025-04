Bürgermeisterwahl in Bergen: Wer wird Nachfolger von Günter Ackermann?

Wenn Bergen Mitte Juni zur Wahlurne schreitet, werden zwei Bewerber auf der Liste stehen. Welche sind das?

Die Nachfolge von Günter Ackermann ist in trockenen Tüchern. Hatte sich bis Februar noch kein Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 15. Juni gefunden, gibt es jetzt zwei. „Beide sind vom Gemeindewahlausschuss bestätigt worden“, erklärt er. Und sie sind in den Fünfzigern. Ackermann feiert nächsten Monat 80. Geburtstag. Deshalb will er...