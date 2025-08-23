Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Café im Auerbacher Hofaupark steht wieder leer: Weshalb sich die Diakonie als Betreiber zurückzog – wie geht’s weiter?

Ende Juli haben Jugendliche aus Auerbach das Café im Hofaupark mit einem Pop-up-Store kurzzeitig belebt. Inzwischen steht die Immobilie wieder leer.
Ende Juli haben Jugendliche aus Auerbach das Café im Hofaupark mit einem Pop-up-Store kurzzeitig belebt. Inzwischen steht die Immobilie wieder leer. Bild: Hagen Hartwig/Stadt Auerbach
Ende Juli haben Jugendliche aus Auerbach das Café im Hofaupark mit einem Pop-up-Store kurzzeitig belebt. Inzwischen steht die Immobilie wieder leer.
Ende Juli haben Jugendliche aus Auerbach das Café im Hofaupark mit einem Pop-up-Store kurzzeitig belebt. Inzwischen steht die Immobilie wieder leer. Bild: Hagen Hartwig/Stadt Auerbach
Auerbach
Café im Auerbacher Hofaupark steht wieder leer: Weshalb sich die Diakonie als Betreiber zurückzog – wie geht’s weiter?
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere Pächter versuchten ihr Glück mit dem Café im Auerbacher Hofaupark – zuletzt die Diakonie. Auch der Wohlfahrtsverein hat nun aufgegeben. Über die Gründe und die Zukunft des kleinen Lokals.

Vor wenigen Wochen haben Jugendliche aus Auerbach das kleine „Café am Hofaupark“ zumindest für kurze Zeit mit einem Pop-up-Store wiederbelebt. Inzwischen steht es wieder leer und damit zum wiederholten Male die Frage im Raum, wie es mit der gastronomischen Einrichtung weitergeht. Denn die Diakonie Auerbach, die das Café seit 2019 betrieben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.07.2025
4 min.
Coole Getränke und süße Snacks in Auerbach: Mit diesen Leckereien lockt der neue Pop-up-Store
Kinder und Jugendliche des Jugendstadtbüros haben in Auerbach einen Pop-up-Store eröffnet. Organisatorin des Projekts ist Kim Eismann (rechts).
Der „Cocktailkomet“ ist gestartet: Jugendliche aus Auerbach servieren im Hofaupark erfrischende Getränke und leckere Köstlichkeiten. Was man sich beispielsweise unter Crumble Cookies vorstellen kann.
Florian Wunderlich
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
12:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.08.2025
 11 Bilder
Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.
23.07.2025
4 min.
Millionenprojekt der Diakonie Auerbach: Wie es wenige Monate vor der geplanten Eröffnung um das Haus steht
Das „Keffel-Haus“ der Diakonie Auerbach soll im Herbst seine ersten Bewohner beherbergen können.
Durch Verzögerungen machte das „Keffel-Haus“ auf dem Schützenhaus-Areal in Auerbach bisher von sich reden. Nun rückt der nächste Eröffnungstermin in greifbare Nähe. Kann er diesmal gehalten werden?
Florian Wunderlich
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
Mehr Artikel