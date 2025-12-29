Chefwechsel in dieser Apotheke im Vogtland: „Das ist ein Nachfolger, der passt“

Auerbach
Dr. Thomas Maschke ist in Rodewisch mehr als „der“ Stadt-Apotheker. Er ist Mäzen, Bauherr, Kunstfreund. Nun übergibt er an Kollegen Daniel Mädler. Der Ellefelder weiß eine zweite Apotheke zu schätzen.
Überall in Deutschland schließen Apotheken, weil älteren Pharmazeuten der Nachfolger fehlt oder der Druck durch Internet-Apotheken zu groß wird. Aus Rodewisch aber gibt es Gutes zu vermelden. „Ich habe mir vorgenommen, zum richtigen Zeitpunkt das Ruder aus der Hand zu geben“, sagt Apotheker Thomas Maschke. Zum 1. Januar 2026 übergibt er...
