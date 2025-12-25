Das Weihnachtsbaby im Vogtland: Die kleine Yona erblickt an Heiligabend das Licht der Welt

Auerbach
Die Klinik in Rodewisch meldet die Geburt eines Weihnachtsbabys. Am Morgen des 24. Dezembers kam dort die kleine Yona zur Welt. Sie ist das erste Kind der jungen Eltern. Wie es der Familie jetzt geht.
Ein Weihnachtsbaby hat am Heiligabend im Vogtland das Licht der Welt erblickt. Am Morgen, kurz nach 8.20 Uhr ist die kleine Yona im Klinikum in Rodewisch geborgen worden. Sie ist die Tochter von Justin Schenk aus Klingenthal und Celina-Marie Weißflog aus Markneukirchen. Yona kam mit einer Größe von 54 Zentimetern und einem Gewicht von 3900...
