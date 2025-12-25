MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Das Weihnachtsbaby im Vogtland: Die kleine Yona erblickt an Heiligabend das Licht der Welt

Die kleine Yona komplettiert das junge Glück von Celina-Marie Weißflog und Justin Schenk.
Die kleine Yona komplettiert das junge Glück von Celina-Marie Weißflog und Justin Schenk. Bild: Justin Schenk
Die kleine Yona komplettiert das junge Glück von Celina-Marie Weißflog und Justin Schenk.
Die kleine Yona komplettiert das junge Glück von Celina-Marie Weißflog und Justin Schenk. Bild: Justin Schenk
Auerbach
Das Weihnachtsbaby im Vogtland: Die kleine Yona erblickt an Heiligabend das Licht der Welt
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Klinik in Rodewisch meldet die Geburt eines Weihnachtsbabys. Am Morgen des 24. Dezembers kam dort die kleine Yona zur Welt. Sie ist das erste Kind der jungen Eltern. Wie es der Familie jetzt geht.

Ein Weihnachtsbaby hat am Heiligabend im Vogtland das Licht der Welt erblickt. Am Morgen, kurz nach 8.20 Uhr ist die kleine Yona im Klinikum in Rodewisch geborgen worden. Sie ist die Tochter von Justin Schenk aus Klingenthal und Celina-Marie Weißflog aus Markneukirchen. Yona kam mit einer Größe von 54 Zentimetern und einem Gewicht von 3900...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
2 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: So ist der Stand der Ermittlungen
Rund um das Haus Annaberg des Erzgebirgsklinikums gab es zuletzt viele negative Schlagzeilen.
Rund ums Erzgebirgsklinikum hat es zuletzt viele negative Schlagzeilen gegeben. Gegen einen Mediziner stehen massive Vorwürfe im Raum. Hat er sich dazu geäußert?
Katrin Kablau
26.12.2025
3 min.
Kollision beim Wenden: Wie sieht es mit der Haftung aus?
"Rumms" - ein Unfall ist im Stadtverkehr schnell passiert - der Streit über Haftung kann dagegen länger dauern und oft auch vor Gerichten landen.
Ein Auto wendet, ein anderes fährt vorbei. Es kommt zu einem Zusammenstoß. Doch wer haftet? Ein Gericht hat dazu eine eindeutige Entscheidung gefällt.
16:00 Uhr
2 min.
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
10:49 Uhr
1 min.
Anastasia hatte es eilig: Weihnachtsbaby in Mittweida geboren
Anastasia Sophia ist am Heiligabend im Klinikum Mittweida zur Welt gekommen.
Ein kleiner „Weihnachtswichtel“ überraschte das Klinikum Mittweida. Anastasia Sophia entschied sich für eine vorzeitige Geburt.
Julia Czaja
26.12.2025
4 min.
So schützen Sie Ihr Auto in der Silvesternacht
Feuer Frei: Wer sicher gehen will, dass sein Auto rund um Silvester und Neujahr völlig unversehrt bleibt, achtet beim Abstellort besser auf ein paar Dinge.
Raketen, Böller, Vandalismus: Rund um Silvester schlafen viele Autobesitzer unruhig – was können sie vorbeugend tun und bei welchen Schäden zahlt die Versicherung?
Peter Löschinger, dpa
Mehr Artikel