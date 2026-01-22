„Das wird ’ne enge Kiste“: Warum dieser AfD-Mann Bürgermeister in Rodewisch werden will

Auerbach
Wer ist Tino Wolf? Der bisher Unbekannte kommt vom Dorf, betrat 2024 erstmals die politische Bühne und sitzt für die AfD im Stadtrat. Er will am 1. Februar zum Bürgermeister von Rodewisch gewählt werden.
Tino Wolf kommt bodenständig daher. Der Anzug, den der 50-Jährige auf seinen Wahlplakaten trägt, kommt wohl nicht oft aus dem Schrank. Er trägt lieber Hoodie, Jeans und Turnschuhe. Wolf lebt in einer zum Wohnhaus ausgebauten Mühle im Dorf Röthenbach. An seiner Seite: Hofhündin Bine, die ihren Herrn zu der Handvoll Hühner begleitet....
