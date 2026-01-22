MENÜ
Tino Wolf (50) ist der AfD-Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Rodewisch. Sein Lieblingsort ist sein Bauernhof und der Teich, Kraft geben ihm die Familie und Hündin Bine.
Tino Wolf (50) ist der AfD-Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Rodewisch. Sein Lieblingsort ist sein Bauernhof und der Teich, Kraft geben ihm die Familie und Hündin Bine. Bild: David Rötzschke
Tino Wolf ist Fleischermeister, seine Ziegen zu Hause kommen aber nicht in den Topf, versichert der Röthenbacher.
Tino Wolf ist Fleischermeister, seine Ziegen zu Hause kommen aber nicht in den Topf, versichert der Röthenbacher. Bild: David Rötzschke
Tino Wolf (2. von links) ist Gründungsmitglied im neuen Traditionsverein von Rodewisch. Traditionen im Ort bewahren, ist ihm wichtig – wie hier beim Wiederbetrieb der Pyramide.
Tino Wolf (2. von links) ist Gründungsmitglied im neuen Traditionsverein von Rodewisch. Traditionen im Ort bewahren, ist ihm wichtig – wie hier beim Wiederbetrieb der Pyramide. Bild: David Rötzschke
Auerbach
„Das wird ’ne enge Kiste“: Warum dieser AfD-Mann Bürgermeister in Rodewisch werden will
Redakteur
Von Cornelia Henze
Wer ist Tino Wolf? Der bisher Unbekannte kommt vom Dorf, betrat 2024 erstmals die politische Bühne und sitzt für die AfD im Stadtrat. Er will am 1. Februar zum Bürgermeister von Rodewisch gewählt werden.

Tino Wolf kommt bodenständig daher. Der Anzug, den der 50-Jährige auf seinen Wahlplakaten trägt, kommt wohl nicht oft aus dem Schrank. Er trägt lieber Hoodie, Jeans und Turnschuhe. Wolf lebt in einer zum Wohnhaus ausgebauten Mühle im Dorf Röthenbach. An seiner Seite: Hofhündin Bine, die ihren Herrn zu der Handvoll Hühner begleitet....
