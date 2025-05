Das ZDF berichtet über den Ärztemangel auf dem Land und über die Mobile Augenarztpraxis, die derzeit in Auerbach Station macht

Der Sender hat den Medizintruck am Donnerstagabend in seinen Hauptnachrichten zum Thema gemacht. Deutschlandweit ist die rollende Praxis ein Prototyp. Auch ein Zwickauer Augenarzt kam zu Wort.

Die mobile augenärztliche Untersuchungs- und Behandlungseinheit (MUBE) macht seit wenigen Tagen in Auerbach Station. Dem Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) ist der Medizintruck am Donnerstagabend einen Bericht wert gewesen - sogar in den Primetime-Nachrichten. Den zweiminütigen „heute“-Beitrag zum Ärztemangel auf dem Land hatte ein Team des...