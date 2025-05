Der Mann, der Auerbachs Geheimnisse entdeckte: Enkelin erinnert an Lebenswerk ihres Opas

Helmut Martin widmete sein Leben der Erkundung Auerbachs. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Seine Enkelin erinnert an den Forscher, der die Stadt wie kein anderer kannte. Wo sein Vermächtnis bis heute weiterlebt.

Ein Mann, der sich mit unermüdlicher Hingabe seiner Heimatstadt widmete – so beschreibt Romy Lippold ihren Opa, den Heimatforscher Helmut Martin. „Keiner kannte Auerbach so gut wie er.“ Am heutigen 8. Mai wäre er 100 Jahre alt geworden. Für seine Enkelin ein Anlass, um die Erinnerung an ihn und sein Wirken aufrecht zu halten.