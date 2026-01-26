Deutschpop aus dem Vogtland: Auerbacherin produziert eigenen Song

Musik macht Vivien Müller von der Partyband The Millers schon lange. Jetzt hat sie sich auf neues Terrain gewagt, eine Ballade geschrieben und veröffentlicht. Anfang Februar ist Live-Premiere.

Von null auf tausend Hörer. Und das in zwei Wochen. Bei Spotify-Nutzern. Da staunen selbst gestandene Musiker wie Pieter Müller. Seine Frau Vivien ist seit 2016 im Geschäft und hat Anfang Januar ihren ersten kommerziellen Song veröffentlicht. „Zu spät zu schön" heißt die Deutschpop-Ballade. Zu hören ist sie bislang ausschließlich auf...