Am Mikrofon fühlt sich Vivien Müller pudelwohl. Jetzt steht sie mit ihrer ausdrucksstarken Stimme erstmals solo im Rampenlicht.
Am Mikrofon fühlt sich Vivien Müller pudelwohl. Jetzt steht sie mit ihrer ausdrucksstarken Stimme erstmals solo im Rampenlicht. Bild: Pieter Müller
Pieter Müller schrieb die Melodie zum Text, das Video produzierten er und seine Frau Vivien gemeinsam.
Pieter Müller schrieb die Melodie zum Text, das Video produzierten er und seine Frau Vivien gemeinsam. Bild: Youtube
The Millers standen auch schon auf Sri Lanka auf der Bühne.
The Millers standen auch schon auf Sri Lanka auf der Bühne. Bild: Pieter Müller/Archiv
Auerbach
Deutschpop aus dem Vogtland: Auerbacherin produziert eigenen Song
Von Sylvia Dienel
Musik macht Vivien Müller von der Partyband The Millers schon lange. Jetzt hat sie sich auf neues Terrain gewagt, eine Ballade geschrieben und veröffentlicht. Anfang Februar ist Live-Premiere.

Von null auf tausend Hörer. Und das in zwei Wochen. Bei Spotify-Nutzern. Da staunen selbst gestandene Musiker wie Pieter Müller. Seine Frau Vivien ist seit 2016 im Geschäft und hat Anfang Januar ihren ersten kommerziellen Song veröffentlicht. „Zu spät zu schön“ heißt die Deutschpop-Ballade. Zu hören ist sie bislang ausschließlich auf...
