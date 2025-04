Die S-Klasse unterm Sattel: Wie diese Schwestern aus dem Vogtland ihren Traum leben

Teure Sportwagen reizen Annika und Vanessa Ebert weniger. Dafür leistungsstarke Sportpferde und erstklassige Hengste. Erfolgreich sind die Zwillinge am Landgestüt Moritzburg und in Niedersachsen.

Nur etwa vier Mal im Jahr trifft Annika ihre Zwillingsschwester Vanessa. Das ist im Elternhaus in Dorfstadt bei Falkenstein - mit Mutter Claudia, Vater Andreas und den Großeltern. Aber öfter noch finden sich die Schwestern auf einer Koppel zusammen oder wie am zweiten Sonntag im März in der Reithalle des Pferdesportvereins Sorga. Mit...