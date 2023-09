Diese Straßen sind zur Einkaufsnacht in Auerbach gesperrt

In der Innenstadt von Auerbach kommt es am Samstag zu einigen Straßensperrungen. Welche Parkplätze stattdessen genutzt werden können.

Am Wochenende findet in Auerbach die 15. Einkaufsnacht statt. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch informierte, kommt es dadurch am Samstag in der Zeit zwischen 12 Uhr und Mitternacht zu diversen Straßensperrungen in der Innenstadt. Davon betroffen sind die Plauensche Straße von der Sparkasse bis zum Altmarkt, die Talstraße von der Sparkasse bis...