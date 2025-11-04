Diese Vogtländer bringen Pyramide nach langer Pause wieder in Gang: „Wir sind kein AfD-Verein“

Rodewisch bekommt seine gute, alte Weihnachtspyramide wieder. Der neue Kulturverein Museum Göltzsch macht, dass sie sich wieder dreht. Unter Einwohnern herrscht (Vor)Freude. Aber es gibt auch Fragen.

Mit der Schließung des Museums Göltzsch hörte auch die Pyramide auf, sich zu drehen. Die Figuren wurden abgenommen und der dreistöckige Drehturm weggepackt. Ab 2019/2020 war er Teil der schlummernden Museumsexponate und zur Weihnachtszeit nicht mehr zu sehen. Was bei den Rodewischern aber blieb, war der starke Wunsch, die Pyramide wieder zum...