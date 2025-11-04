Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Diese Vogtländer bringen Pyramide nach langer Pause wieder in Gang: „Wir sind kein AfD-Verein“

Alle Pyramiden-Figuren brauchen einen neuen Anstrich, sind sich die Vereinsmitglieder einig: Bernd Siegl, Tino Wolf, Frank Heinz, Bernd Schink und Ursula Heinz mit Enkelin Hannah.
Alle Pyramiden-Figuren brauchen einen neuen Anstrich, sind sich die Vereinsmitglieder einig: Bernd Siegl, Tino Wolf, Frank Heinz, Bernd Schink und Ursula Heinz mit Enkelin Hannah. Bild: David Rötzschke
Alle Pyramiden-Figuren brauchen einen neuen Anstrich, sind sich die Vereinsmitglieder einig: Bernd Siegl, Tino Wolf, Frank Heinz, Bernd Schink und Ursula Heinz mit Enkelin Hannah.
Alle Pyramiden-Figuren brauchen einen neuen Anstrich, sind sich die Vereinsmitglieder einig: Bernd Siegl, Tino Wolf, Frank Heinz, Bernd Schink und Ursula Heinz mit Enkelin Hannah. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Diese Vogtländer bringen Pyramide nach langer Pause wieder in Gang: „Wir sind kein AfD-Verein“
Von Cornelia Henze
Rodewisch bekommt seine gute, alte Weihnachtspyramide wieder. Der neue Kulturverein Museum Göltzsch macht, dass sie sich wieder dreht. Unter Einwohnern herrscht (Vor)Freude. Aber es gibt auch Fragen.

Mit der Schließung des Museums Göltzsch hörte auch die Pyramide auf, sich zu drehen. Die Figuren wurden abgenommen und der dreistöckige Drehturm weggepackt. Ab 2019/2020 war er Teil der schlummernden Museumsexponate und zur Weihnachtszeit nicht mehr zu sehen. Was bei den Rodewischern aber blieb, war der starke Wunsch, die Pyramide wieder zum...
