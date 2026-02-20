Drei Verletzte durch Verkehrsunfall am Freitag im Vogtland – Straße mehrere Stunden gesperrt

Auerbach
Der Zusammenstoß passierte auf der Straße zwischen Muldenberg und Klingenthal. Was bisher zum Hergang bekannt ist.
Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 15.15 Uhr auf der Staatsstraße 304 zwischen Muldenberg und Klingenthal gekommen. Dabei sind drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Unfallursache war ersten Erkenntnissen zufolge ein Vorfahrtsfehler. Ein Audi habe von einem Waldweg auf die Staatstraße auffahren wollen und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 20.02.2026 | 17:00 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG