MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Drei Verletzte durch Verkehrsunfall am Freitag im Vogtland – Straße mehrere Stunden gesperrt

Verkehrsunfall am Freitag zwischen Klingenthal und Muldenberg.
Verkehrsunfall am Freitag zwischen Klingenthal und Muldenberg. Bild: David Rötzschke
Verkehrsunfall am Freitag zwischen Klingenthal und Muldenberg.
Verkehrsunfall am Freitag zwischen Klingenthal und Muldenberg. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Drei Verletzte durch Verkehrsunfall am Freitag im Vogtland – Straße mehrere Stunden gesperrt
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Zusammenstoß passierte auf der Straße zwischen Muldenberg und Klingenthal. Was bisher zum Hergang bekannt ist.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 15.15 Uhr auf der Staatsstraße 304 zwischen Muldenberg und Klingenthal gekommen. Dabei sind drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Unfallursache war ersten Erkenntnissen zufolge ein Vorfahrtsfehler. Ein Audi habe von einem Waldweg auf die Staatstraße auffahren wollen und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 20.02.2026 | 17:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
16:31 Uhr
3 min.
Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf der A 72 im Vogtland
Update
Die A 72 ist im Vogtland in Fahrtrichtung Hof für rund drei Stunden gesperrt gewesen.
Bei einem Unfall auf der A 72 im Vogtland sind drei Menschen am Donnerstagmorgen verletzt worden. Die Autobahn war mehrere Stunden voll gesperrt. Das ist zum Unfallhergang bekannt.
Annegret Riedel und Florian Wunderlich
11:30 Uhr
1 min.
Gemein: Trickbetrüger im Erzgebirge nimmt Rentnerin in Supermarkt die Geldbörse weg
Trickbetrüger lenken ihre Opfer ab, um sie zu bestehlen.
Mitten im Supermarkt schlägt der Mann zu: Der Rentnerin fehlen nun 100 Euro.
Jan Oechsner
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
11:31 Uhr
3 min.
VfB Auerbach: Was den Sieg gegen den Chemnitzer FC ein wenig gefährlich macht
Charlie Spranger (r.) vom VfB Auerbach im Duell mit dem Chemnitzer Dario Gebuhr.
Die Vogtländer haben gegen den eine Klasse höher spielenden Regionalligisten am Freitag mit 1:0 gewonnen. Wie Trainer Sven Köhler die Partie einschätzt.
Torsten Ewers
07:46 Uhr
1 min.
Unfall beim Wenden: Drei Schwerverletzte
Die Feuerwehr eilt zu Hilfe und befreit eine eingeklemmte Beifahrerin. (Symbolbild)
Schwerer Unfall im Vogtlandkreis: Ein Wendemanöver hat gravierende Folgen. Die Feuerwehr muss eine Beifahrerin befreien.
Mehr Artikel