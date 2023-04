Dreitägiges Programm in Ellefeld

Ellefeld.

Ein dreitägiges Programm steigt von Samstag bis einschließlich Montag in Ellefeld. Los geht es mit einem Flohmarkt für Kindersachen mit Kuchenbuffet der 4. Klasse der Grundschule und Kinderspaß mit dem Verein "Wir für Ellefeld" am Samstag, 13 bis 17 Uhr, am Oberen Schloss. Sehr gute, gebrauchte Kindersachen bis Größe XS können dort erworben werden. Für Kinder gibt es Basteln und Kinderschminken, teil die Gemeinde mit. Am Sonntag startet um 19 Uhr ein Fackelumzug mit Feuerwehr und Jugendfeuerwehr von der Grundschule zum Höhenfeuer. Das wird um 19.30 Uhr am Sportplatz des FSV Ellefeld entzündet. 20.30 Uhr beginnt ein Flutlichtreiten mit Fohlentaufe auf dem Reitplatz mit dem Reit- und Fahrverein. Es gibt eine gastronomische Betreuung. Am Montag steigt vom 14 bis 17 Uhr auf dem Reitplatz der vom Reit- und Fahrverein organisierte Kinder- und Jugendtag über alles was Reitanfänger interessieren könnte. (lh)