Ein Tisch so groß wie ein Kleinwagen: Auerbacher laden während Weltmeisterschaft zur Snooker-Schnupperstunde

Am Sonntag findet in England das Finale der Snooker-WM statt. Parallel kann man in der Auerbacher Kulturfabrik selbst zum Queue greifen. Warum abgerundete Ecken das Kugel-Versenken so knifflig machen.

Er ist riesig. Erst wenn man selbst am Snookertisch steht, merkt man, wie groß er wirklich ist. „Da passt ein Kleinwagen drauf", sagt Monty Knospe lachend. Das Vorstandsmitglied des Vereins Billard-Team Vogtland hat sein Herz vor vielen Jahren an diese Variante des Billard verloren. Am Sonntag findet im englischen Sheffield das Finale der...