Ein Urgestein geht - Warum eine Auerbacher Kirchenmusikdirektor nach 15 Jahren etwas Neues wagt

Kirchenmusikdirektor Ulrich Meier verlässt das Christuskirchspiel und wird ab Mai für die Sächsische Posaunenmission unterwegs sein. Was sind die Gründe?

15 Jahre lang hat Kirchenmusikdirektor Ulrich Meier die kirchenmusikalische Arbeit in und um Auerbach geprägt. Am 1. Januar 2010 begann er seinen Dienst als Kantor und Kirchenmusiker in der Laurentius-Kirchgemeinde Auerbach. Am 1. Mai dieses Jahres tritt er seine neue Stelle als Posaunenwart in der Sächsischen Posaunenmission an. Seine Aufgaben...