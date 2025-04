Einbruch in Auerbacher Autohaus: Diebe stehlen Citroën

Unbekannte Täter sind in ein Auerbacher Autohaus eingebrochen. Was die Täter alles mitnahmen und wo sich Zeugen melden können.

Auerbach.

Einen Pkw sowie Bargeld, mehrere Laptops und Fahrzeugersatzteile haben unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag aus einem Autohaus in Auerbach gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sind die Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 11.20 Uhr gewaltsam in das Autohaus an der Fröbelstraße eingedrungen. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich den Angaben zufolge um einen grauen Citroën C4 mit dem amtlichen Kennzeichen V-RS 246. Die Höhe des Stehl- und Sachschadens kann laut Polizei nicht genau beziffert werden. Die Beamten bitten nun Zeugen bei der Tätersuche um Mithilfe. Hinweise zu den Personen nimmt die Kriminalpolizeiinspektion unter der Telefonnummer 0375 428 4480 entgegen. (florw)