Einbruch in Treuener Firma: Diebe stehlen Transporter und Werkzeug

Auf rund 70.000 Euro summiert sich der Diebstahlsschaden, den Unbekannte in der Nacht zum Montag auf dem Gelände einer Treuener Firma an der Straße Zum Bahndamm angerichtet haben. Die Täter drangen nach Angaben der Polizei in vier Transporter ein und entwendeten daraus verschiedene Werkzeuge. Zudem stahlen sie einen weißen...