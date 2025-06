Eine heißes Thema: Wie das Vogtländische Feuerwehrzentrum heißen soll

Das Kompetenzzentrum für Brand- und Katastrophenschutz im Treuener Ortsteil Eich soll im September fertig sein. Über ein Jahr wurde nach einem Namen gesucht. Wozu die Anlage dient.

Es riecht wie in einem Räucherofen. Wenn man die Stahltüren aufzieht, schlägt einem eine Hitzewand entgegen. Rauch und Qualm füllen den Innenraum aus. Kein Spaß für die beiden Feuerwehrleute, die am Dienstag in den schwarzen Container auf dem Gelände des Kompetenzzentrums für Brand- und Katastrophenschutz im Treuener Ortsteil Eich...