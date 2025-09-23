Einer der ältesten vogtländischen Unternehmer hört so ein bisschen auf: „Ohne Arbeit bin ich krank“

Hans Petzold ist einer der vogtlandweit ältesten Unternehmer. 1980 gründete der 83-Jährige die Firma Funk-TV-Petzold in Rodewisch. An Weihnachten wird Tochter Susanne nachrücken. Warum?

Arbeit muss Spaß machen. Findet Hans Petzold. Nach dem Prinzip führt der Rodewischer seine Firma Funk-TV-Petzold immer noch. Nach 45 Jahren soll Schluss sein. Freilich nicht mit der Arbeit. Der Seniorchef will an Weihnachten „nur“ die Zügel aus der Hand geben, das Geschäft seiner Tochter Susanne Petzold übergeben. Bis dahin bleibt er...