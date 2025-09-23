Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Einer der ältesten vogtländischen Unternehmer hört so ein bisschen auf: „Ohne Arbeit bin ich krank“

Regina, Hans und Susanne Petzold (von links) helfen auch älteren Elektronik-Patienten gerne wieder auf die Beine.
Regina, Hans und Susanne Petzold (von links) helfen auch älteren Elektronik-Patienten gerne wieder auf die Beine. Bild: Sylvia Dienel
Regina, Hans und Susanne Petzold (von links) helfen auch älteren Elektronik-Patienten gerne wieder auf die Beine.
Regina, Hans und Susanne Petzold (von links) helfen auch älteren Elektronik-Patienten gerne wieder auf die Beine. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Einer der ältesten vogtländischen Unternehmer hört so ein bisschen auf: „Ohne Arbeit bin ich krank“
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hans Petzold ist einer der vogtlandweit ältesten Unternehmer. 1980 gründete der 83-Jährige die Firma Funk-TV-Petzold in Rodewisch. An Weihnachten wird Tochter Susanne nachrücken. Warum?

Arbeit muss Spaß machen. Findet Hans Petzold. Nach dem Prinzip führt der Rodewischer seine Firma Funk-TV-Petzold immer noch. Nach 45 Jahren soll Schluss sein. Freilich nicht mit der Arbeit. Der Seniorchef will an Weihnachten „nur“ die Zügel aus der Hand geben, das Geschäft seiner Tochter Susanne Petzold übergeben. Bis dahin bleibt er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
2 min.
Neuer Vertragsabschluss hilft kleiner vogtländischer Kommune beim Stromsparen
Kommunale Beleuchtung an Straßen und Plätzen gibt es in verschiedenen Varianten.
Ab 2026 gilt in Rodewisch ein neuer Stromliefervertrag. Damit kann die Stadt ihre Einrichtungen und Straßenbeleuchtung für die Hälfte des bisher bezahlten Preises versorgen.
Sylvia Dienel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
16.09.2025
4 min.
Wer an dieser Schule im Vogtland lernt, kann sogar Professorin werden
Professorin Susanne Franke besuchte das Rodewischer Informatik-Gymnasium ab 2001 - drei Jahre nach Start des Modellversuchs. Eric Tuchscherer baute sein Abi dort vor zwei Jahren.
Erst die mittlere Reife, dann vor Studierenden dozieren. Oder als IT-Experte Lehrer sein. Warum nicht? Zwei Rodewischer Absolventen erzählen, wie es geht. Und der Schulleiter verrät, wovon er Fan ist.
Cornelia Henze
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel