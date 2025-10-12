Einschränkungen und Umwege: Welche Straße im Vogtland bald angepackt wird

Die kürzeste Verbindung zwischen Werda und seinem Ortsteil Kottengrün wird nächstes Jahr grundhaft ausgebaut. Was auf die Anwohner zukommt.

Anwohner der Werder Straße in Kottengrün müssen sich nächstes Jahr nach dem Winter auf Einschränkungen und Umwege einstellen. Dann wird vor den Grundstückstüren gebaut. Nicht nur den Flickenteppich auf dem verbliebenen zweiten Abschnitt will die Gemeinde beseitigen, es ist auch ein grundhafter Ausbau vorgesehen. Aktuell werde die...