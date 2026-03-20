Erdbeben im Vogtland: Wie Experten und Schüler bei der Überwachung Hand in Hand arbeiten

Geophysiker Olaf Hellwig sieht im Vogtland noch viel Forschungsbedarf. Neue Technologien erfassen selbst kleinste Erschütterungen. Nicht alles ist verstanden. Was verbergen die Tiefen der Erde noch?

Der vogtländische Boden kommt selten zur Ruhe. Fast alles, was sich in mehreren Kilometern Tiefe abspielt, bleibt Menschen verborgen. Es sei denn, die nötigen Messgeräte stehen bereit, um sämtliche Erschütterungen zu entdecken. An Olaf Hellwig gehen auch Mikro-Beben nicht unbemerkt vorbei. Der promovierte Geophysiker ist ihnen an der TU... Der vogtländische Boden kommt selten zur Ruhe. Fast alles, was sich in mehreren Kilometern Tiefe abspielt, bleibt Menschen verborgen. Es sei denn, die nötigen Messgeräte stehen bereit, um sämtliche Erschütterungen zu entdecken. An Olaf Hellwig gehen auch Mikro-Beben nicht unbemerkt vorbei. Der promovierte Geophysiker ist ihnen an der TU...