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Das Interesse am Erdbeben-Vortrag im Oberlauterbacher Natur- und Umweltzentrum war groß.
Das Interesse am Erdbeben-Vortrag im Oberlauterbacher Natur- und Umweltzentrum war groß. Foto: Sylvia Dienel
Geophysiker Olaf Hellwig leitet das Observatorium in Berggießhübel und berichtete aus Theorie und Praxis.
Geophysiker Olaf Hellwig leitet das Observatorium in Berggießhübel und berichtete aus Theorie und Praxis. Foto: Sylvia Dienel
Umweltzentrumsleiterin Antje Becker hat seit vorigem Jahr ein handliches Raspberry-Shake-Seismometer im Haus.
Umweltzentrumsleiterin Antje Becker hat seit vorigem Jahr ein handliches Raspberry-Shake-Seismometer im Haus. Foto: Sylvia Dienel
Das Interesse am Erdbeben-Vortrag im Oberlauterbacher Natur- und Umweltzentrum war groß.
Das Interesse am Erdbeben-Vortrag im Oberlauterbacher Natur- und Umweltzentrum war groß. Foto: Sylvia Dienel
Geophysiker Olaf Hellwig leitet das Observatorium in Berggießhübel und berichtete aus Theorie und Praxis.
Geophysiker Olaf Hellwig leitet das Observatorium in Berggießhübel und berichtete aus Theorie und Praxis. Foto: Sylvia Dienel
Umweltzentrumsleiterin Antje Becker hat seit vorigem Jahr ein handliches Raspberry-Shake-Seismometer im Haus.
Umweltzentrumsleiterin Antje Becker hat seit vorigem Jahr ein handliches Raspberry-Shake-Seismometer im Haus. Foto: Sylvia Dienel
Auerbach
Erdbeben im Vogtland: Wie Experten und Schüler bei der Überwachung Hand in Hand arbeiten
Von Sylvia Dienel
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Geophysiker Olaf Hellwig sieht im Vogtland noch viel Forschungsbedarf. Neue Technologien erfassen selbst kleinste Erschütterungen. Nicht alles ist verstanden. Was verbergen die Tiefen der Erde noch?

Der vogtländische Boden kommt selten zur Ruhe. Fast alles, was sich in mehreren Kilometern Tiefe abspielt, bleibt Menschen verborgen. Es sei denn, die nötigen Messgeräte stehen bereit, um sämtliche Erschütterungen zu entdecken. An Olaf Hellwig gehen auch Mikro-Beben nicht unbemerkt vorbei. Der promovierte Geophysiker ist ihnen an der TU...
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