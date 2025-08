Erstmals seit 35 Jahren: In dieser Brauerei im Vogtland wird am Mittwoch gestreikt

In Wernesgrün sind die Beschäftigten am Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Es ist der erste Ausstand seit mehr als 30 Jahren. Welche Forderungen die Gewerkschaft stellt.

Die rund 140 Beschäftigten der Wernesgrüner Brauerei im Vogtland sind am Mittwoch zu einem Warnstreik aufgerufen. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte, sei es der erste Streik in Sachsens ältester Brauerei seit der Wiedervereinigung. Grund für den Streikaufruf sind die laufenden Lohnverhandlungen, in denen der...