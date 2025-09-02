Erstmals wird Kinderpsychiater in Rodewisch Klinikchef

Dr. Wolfgang Liskowsky ist der neue Ärztliche Direktor am Sächsischen Krankenhaus. Der 47-Jährige ist ein Eigengewächs des Hauses und Vogtländer.

Am Montag wurde Liskowsky zum neuen Ärztlichen Direktor ernannt, teilt Kliniksprecherin Maria Rank mit. Mit ihm begleitet nach langem ein Eigengewächs des Hauses die Position. Er ist Vogtländer und ist nicht wie seine Vorgänger Chefarzt der Erwachsenenpsychiatrie. Bis jetzt habe immer die Erwachsenenpsychiatrie, größte Klinik im Haus, den...