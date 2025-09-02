Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dr. Wolfgang Liskowsky (47) ist Ärztlicher Direktor am Sächsischen Krankenhaus Rodewisch.
Bild: Maria Rank
Dr. Wolfgang Liskowsky (47) ist Ärztlicher Direktor am Sächsischen Krankenhaus Rodewisch.
Bild: Maria Rank
Auerbach
Erstmals wird Kinderpsychiater in Rodewisch Klinikchef
Von Cornelia Henze
Dr. Wolfgang Liskowsky ist der neue Ärztliche Direktor am Sächsischen Krankenhaus. Der 47-Jährige ist ein Eigengewächs des Hauses und Vogtländer.

Am Montag wurde Liskowsky zum neuen Ärztlichen Direktor ernannt, teilt Kliniksprecherin Maria Rank mit. Mit ihm begleitet nach langem ein Eigengewächs des Hauses die Position. Er ist Vogtländer und ist nicht wie seine Vorgänger Chefarzt der Erwachsenenpsychiatrie. Bis jetzt habe immer die Erwachsenenpsychiatrie, größte Klinik im Haus, den...
