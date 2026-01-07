„Es gibt schon eine Warteliste“: Neue Tagesklinik in Ärztehaus im Vogtland empfängt erstmals zum Besuch

Auerbach
Die neue Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Rodewisch öffnet am 14. Januar ihre Tür. Die zehn Plätze sind bei Patienten hochbegehrt.
Mitten im Herzen von Rodewisch hat im November eine Tagesklinik für psychisch kranke Kinder und Jugendliche eröffnet - und zwar im Ärztehaus an der Dr.-Goerdeler-Straße 2. Dort, wo bis vor wenigen Jahren noch die Zahnärztinnen Schmidt und Kämpfer ihre Praxen hatten, werden nun Kinder behandelt, die an einer psychiatrischen Erkrankung leiden....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.