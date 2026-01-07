MENÜ
  • „Es gibt schon eine Warteliste“: Neue Tagesklinik in Ärztehaus im Vogtland empfängt erstmals zum Besuch

Die Tagesklinik im Ärztehaus an der Goeerdeler-Straße Rodewisch präsentiert sich am 14. Januar.
Die Tagesklinik im Ärztehaus an der Goeerdeler-Straße Rodewisch präsentiert sich am 14. Januar.
Die Tagesklinik im Ärztehaus an der Goeerdeler-Straße Rodewisch präsentiert sich am 14. Januar.
Die Tagesklinik im Ärztehaus an der Goeerdeler-Straße Rodewisch präsentiert sich am 14. Januar. Bild: Maria Rank
Auerbach
„Es gibt schon eine Warteliste“: Neue Tagesklinik in Ärztehaus im Vogtland empfängt erstmals zum Besuch
Redakteur
Von Cornelia Henze
Die neue Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Rodewisch öffnet am 14. Januar ihre Tür. Die zehn Plätze sind bei Patienten hochbegehrt.

Mitten im Herzen von Rodewisch hat im November eine Tagesklinik für psychisch kranke Kinder und Jugendliche eröffnet - und zwar im Ärztehaus an der Dr.-Goerdeler-Straße 2. Dort, wo bis vor wenigen Jahren noch die Zahnärztinnen Schmidt und Kämpfer ihre Praxen hatten, werden nun Kinder behandelt, die an einer psychiatrischen Erkrankung leiden....
Mehr Artikel