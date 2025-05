Fahrzeug fängt Feuer: Straße zwischen Vogtland und Erzgebirge gesperrt

Wegen des Feuerwehreinsatzes war die Staatstraße zwischen Schönheide und Schnarrtanne für längere Zeit gesperrt. Wie Schlimmeres verhindert werden konnte.

Glück im Unglück hatte am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer auf der Straße zwischen Schnarrtanne und Schönheide. Der Mitsubishi-Pickup des Mannes geriet aus noch ungeklärter Ursache kurz vor dem Ortseingang Schnarrtanne in Brand und stand kurze Zeit später in Flammen. Durch umsichtiges Handeln des Fahrers und zu Hilfe eilender Passanten...