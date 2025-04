Familien räumen den Wald auf

Junge Naturwächter starteten im Walderlebnisgarten Eich zusammen mit dem Sachsenforst eine Müllsammelaktion.

Reifen, Plastikfolie, Glas, Bauschutt und vieles mehr fanden die Teilnehmer einer Müllsammelaktion im Waldgebiet rund um den Walderlebnisgarten Eich. Am Samstagvormittag schwärmten rund 20 Kinder mit ihren Eltern in Gruppen bis zum Perlaser Turm und der Randsiedlung Lengenfeld in die Umgebung aus. Mit dabei waren die Jungen Naturwächter vom...