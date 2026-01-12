Feueralarm wegen Schornsteinbrand in Ellefeld

Schreck am Abend für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Ellefeld. Die Feuerwehr musste helfen.

Die Freiwillige Feuerwehr Ellefeld musste am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in die Hohofener Straße ausrücken. In einem Einfamilienhaus kam es zu einem Schornsteinbrand. Nach ersten Erkenntnissen war die Verrußung im Essenschlot der Grund, weshalb es zur Brandentzündung gekommen war, heißt es von der Polizei. Durch schnelles Eingreifen und...