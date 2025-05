Feuerwehreinsatz am Erdbeerfeld: „Auerbacher haben einen Knall gehört – danach hat es gebrannt“

Mehrere Strohballen fingen am Donnerstagabend an der Richardshöhe in Reumtengrün Feuer. Die Polizei geht von einer Straftat aus. Was der geschädigte „Erdbeer-Funck“ dazu sagt.

Eigentlich hätten Claudia und Harad Funck nächste Woche das Stroh zwischen die Reihen der Erdbeerpflanzen auslegen wollen. Damit es die Pflücker bequem haben und nicht im Schlamm stehen, sagt Claudia Funck. Doch nun fragt sie sich angesichts des Brandes: Wozu? Wer macht so was? Ihr großer Dank gilt den 30 Kameradinnen und Kameraden, die am...