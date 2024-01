Ford fährt in Schreiersgrün gegen Strommast

Der Fahrer verletzte sich leicht, Sachschaden: rund 8000 Euro.

Mit einem Strommast ist am Montagnachmittag ein Ford in Schreiersgrün kollidiert. Dabei gab es nach den Angaben der Polizei einen Sachschaden von rund 8000 Euro, der 52-jährige Fahrer verletzte sich leicht. Gegen 14.35 Uhr befuhr der 52-Jährige in seinem Ford die Auerbacher Straße in Schreiersgrün in Richtung Treuen. Dabei kam er aus noch...