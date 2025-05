Frau bei Unfall in Rodewisch verletzt

An der Kollision auf der B 94 waren drei Fahrzeuge beteiligt. Eine 41-jährige Autofahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Auffahrunfall in Rodewisch ist eine 41-jährige Autofahrerin verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Frau mit ihrem Jeep am Freitag gegen 12 Uhr auf der B 94/Polenzstraße in Richtung Lengenfeld unterwegs. Die Fahrerin wollte nach links in ein Grundstück einbiegen und musste dafür verkehrsbedingt anhalten. Dies...