Freizeitpark statt Familienparty: Warum diese Familie aus Gera den Schulanfang von Till (6) in Plohn feiert

Es ist die größte Schulanfangsparty des Vogtlandes: In Plohn war sie für Schulanfangskinder kostenlos. Tills Familie feiert lieber hier, obwohl sie kaum Achterbahnerfahrung hat.

Im Freizeitpark ist alles anders als gewohnt. Auch der Schulanfang. Am Samstag sind viele kleine Neulinge des Schulsystems durch den Freizeitpark Plohn gerannt. Für sie ist der Eintritt kostenlos gewesen.