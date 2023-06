Friseurhandwerk ist Ausstellungsthema

Werda.

Eine Sonderausstellung ist am morgigen Sonntag in der Heimatstube von Werda, Mittlere Straße 33, zu sehen. Diesmal geht es um das Thema "Das Friseurhandwerk in vergangenen Zeiten". Swen Schwämmlein stellt einen Teil seiner umfangreichen Sammlung von historischen Utensilien aus dem Friseurhandwerk aus. Er betreibt einen Friseursalon in Rodewisch und wird auch in der Heimatstube Werda am Sonntag in Aktion treten. Es gibt Kaffee und Kuchen. Auch die Ortschronik "600 Jahre Werda" kann am Sonntag erworben werden. (lh)