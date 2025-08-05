Führungswechsel im Autohaus Schüler im Vogtland: Dritte Generation rückt nach

Auerbach
Das Autohaus Schüler mit Hauptsitz in Falkenstein ist im 35. Gründungsjahr angekommen. Eine gute Gelegenheit für Falk Schüler, die Geschäftsführung an seine Söhne Sebastian und Florian zu übertragen.
An das Jahr 1990 kann sich Falk Schüler genau erinnern: Mitten im Nachwende-Chaos machte sein Vater Nägel mit Köpfen – und als Vorsitzender der einstigen Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) in Falkenstein ein Autohaus nach westdeutschem Vorbild auf. Wurden zur Eröffnung am 1. Juli noch Trabant, Lada und der eine oder andere Golf...
