  • Führungswechsel im Autohaus Schüler im Vogtland: Dritte Generation rückt nach

Falk Schüler übergibt an seine Söhne Sebastian (links) und Florian (rechts).
Falk Schüler übergibt an seine Söhne Sebastian (links) und Florian (rechts). Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Führungswechsel im Autohaus Schüler im Vogtland: Dritte Generation rückt nach
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Autohaus Schüler mit Hauptsitz in Falkenstein ist im 35. Gründungsjahr angekommen. Eine gute Gelegenheit für Falk Schüler, die Geschäftsführung an seine Söhne Sebastian und Florian zu übertragen.

An das Jahr 1990 kann sich Falk Schüler genau erinnern: Mitten im Nachwende-Chaos machte sein Vater Nägel mit Köpfen – und als Vorsitzender der einstigen Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) in Falkenstein ein Autohaus nach westdeutschem Vorbild auf. Wurden zur Eröffnung am 1. Juli noch Trabant, Lada und der eine oder andere Golf...
