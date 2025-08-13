Fünf beliebte Burger-Restaurants im Vogtland – mit Abstimmung: Wo gibt es Ihren Lieblingsburger?

Burger muss nicht gleich Fastfood bedeuten. Im Vogtland punkten Gastronomen mit regionalen Zutaten in ihren Burgern. Die „Freie Presse“ hat fünf besondere Restaurants und Imbisse zusammengestellt.

Klassischer Cheeseburger, ausgefallener Burger mit karamellisierter Birne – oder doch lieber etwas ohne Fleisch? Im Vogtland bieten einige Restaurants und Imbisse Burger auf ihrer Karte an. Bei manchen stehen Burger sogar im Fokus. Wo schmeckt es gut, wo werden regionale Zutaten verwendet und was kostet das Ganze?