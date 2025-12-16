Für Rettungswagen in Tannenbergsthal gebremst - anderes Auto fährt auf

Auerbach
Der Auffahrunfall sorgte für eine einstündige Sperrung der Bundesstraße 283. Wie es dazu gekommen ist.
Eine 21-Jährige und ein 65-Jähriger mussten nach einem Unfall am Montag, 15. Dezember, auf der Bundesstraße 283 in Muldenhammer vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Das hat die Polizei berichtet. Der Unfall ist zwischen Tannenbergsthal und Mühlleiten passiert. Ein 65-jähriger Skoda-Fahrer bremste gegen 15.40 Uhr, um einem...
