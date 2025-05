Gedenkmeeting auf dem Auerbacher Friedhof

Befreiung und Kriegsende jähren sich zum 80. Mal. Die Linken laden am 8. Mai zum gemeinsamen Gedenken ein.

Zu einem für alle offenen Gedenkmeeting zum 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus lädt der Göltzschtalverband der Linken am Donnerstag ab 17 Uhr in Auerbach/V. ein. Am Gedenkstein auf dem Auerbacher Friedhof soll an die Opfer von Krieg, Verfolgung und Holocaust erinnert werden, ebenso an die Millionen von Soldaten der alliierten...