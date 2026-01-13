MENÜ
Jürgen Hadel (hi., mit Hut) hatte zum Tag des Geotops eine Gruppe auf den Wendelstein geführt.
Jürgen Hadel (hi., mit Hut) hatte zum Tag des Geotops eine Gruppe auf den Wendelstein geführt. Bild: P. Goller/Archiv
Auerbach
Geo-Ranger startet geführte Touren durch den Geopark im Vogtland
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die erste Geotour trägt den Titel „Winter an der Bastei“ und beginnt am Bahnhof in Falkenstein. Zu welchen Sehenswürdigkeiten Geo-Ranger Jürgen Hadel führen will.

Erstmals werden in diesem Jahr zwölf geführte Touren durch den Geopark im Vogtland angeboten. Die Wanderungen finden stets am zweiten Mittwoch des Monats statt und werden von einem Geo-Ranger begleitet. Es können maximal 25 Personen teilnehmen. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro, eine Anmeldung ist notwendig, teilte Geo-Ranger Jürgen Hadel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
