Geo-Ranger startet geführte Touren durch den Geopark im Vogtland

Die erste Geotour trägt den Titel „Winter an der Bastei“ und beginnt am Bahnhof in Falkenstein. Zu welchen Sehenswürdigkeiten Geo-Ranger Jürgen Hadel führen will.

Erstmals werden in diesem Jahr zwölf geführte Touren durch den Geopark im Vogtland angeboten. Die Wanderungen finden stets am zweiten Mittwoch des Monats statt und werden von einem Geo-Ranger begleitet. Es können maximal 25 Personen teilnehmen. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro, eine Anmeldung ist notwendig, teilte Geo-Ranger Jürgen Hadel...